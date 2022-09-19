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Обстріли Донецької області: окупанти вбили трьох цивільних, ще 8 - поранено

Фото: росіяни вбили ще трьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили трьох цивільних, ще 8 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: карта обстрілів Донецької області на 19 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 18 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще 8 людей отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинув 861 мирний житель, ще 2161 отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікопольській та Марганецькій громадах.

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