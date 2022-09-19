Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 8 - были ранены

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех гражданских, еще 8 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: карта обстрелов Донецкой области на 19 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще 8 человек получили ранения", - написал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 861 мирный житель, еще 2161 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в ночь на 19 сентября враг снова осбтрелял Днепропетровскую область. Оккупанты выпустили более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой общинам.
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