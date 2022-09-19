Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 8 - были ранены

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 19 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще 8 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 861 мирный житель, еще 2161 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.