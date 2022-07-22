ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області: окупанти вбили п'ятьох цивільних

Новость на русском →
Донецьк, П'ятниця 22 липня 2022 08:29
Обстріли Донецької області: окупанти вбили п'ятьох цивільних Фото: російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу ворог убив п'ятьох мирних жителів, ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 в Сіверську, 1 в Павлівці і 1 в Мар'їнці. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 637 цивільних. У той же час 1641 людина була поранена.

Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали, що у Краматорську окупанти застосували дистанційне мінування - обстрілюють місто і околиці снарядами, які розриваються не відразу, але можуть здетонувати пізніше. Тому місцевих закликають бути уважнішими до невідомих предметів та будь-яких боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Російська Федерація
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка