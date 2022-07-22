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Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили пятерых гражданских

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Донецк, Пятница 22 июля 2022 08:29
Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили пятерых гражданских Фото: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки враг убил пятерых мирных жителей, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 21 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Северске, 1 в Павловке и 1 в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 637 гражданских. В то же время 1641 человек был ранен.

Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы писали, что в Краматорске оккупанты применили дистанционное минирование - обстреливают город и окрестности снарядами, которые разрываются не сразу, но могут сдетонировать позже. Поэтому местных призывают быть внимательнее к неизвестным предметам и любых боеприпасов.

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