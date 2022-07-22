Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили пятерых гражданских

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки враг убил пятерых мирных жителей, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 21 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Северске, 1 в Павловке и 1 в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 637 гражданских. В то же время 1641 человек был ранен.

Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.