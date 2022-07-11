Обстріли Донецької області: названо число вбитих і поранених за добу
Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу там загинули щонайменше 19 осіб, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
Рятувальники ДСНС виявили під завалами житлового будинку, знищеного в результаті обстрілу Часового Яру, тіла ще трьох осіб. Всього внаслідок ракетного удару там загинули 18 людей.
Крім того, за даними глави Донецької ОВА, ще одна людина загинула в смт Зайцеве.
При цьому з початку вторгнення Росії в регіоні вже загинули 593 людини, ще 1550 отримали поранення. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Як відомо, росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часовий Яр на Донеччині. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.
Крім того, в ніч на 11 липня окупанти завдали 5 ракетних ударів і 4 масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей.
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