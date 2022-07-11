ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області: названо число вбитих і поранених за добу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 липня 2022 09:31
Обстріли Донецької області: названо число вбитих і поранених за добу Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. За минулу добу там загинули щонайменше 19 осіб, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Рятувальники ДСНС виявили під завалами житлового будинку, знищеного в результаті обстрілу Часового Яру, тіла ще трьох осіб. Всього внаслідок ракетного удару там загинули 18 людей.

Крім того, за даними глави Донецької ОВА, ще одна людина загинула в смт Зайцеве.

При цьому з початку вторгнення Росії в регіоні вже загинули 593 людини, ще 1550 отримали поранення. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як відомо, росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часовий Яр на Донеччині. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

Крім того, в ніч на 11 липня окупанти завдали 5 ракетних ударів і 4 масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Російська Федерація
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно