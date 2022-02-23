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Обстріли на Донбасі. Окупанти потрапили в дитсадок, поранена мирна мешканка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії кілька населених пунктів на Донбасі. Снаряди потрапили в дитсадок і будинки мирних жителів, серед цивільних є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Під обстріл окупантів потрапив дитячий садок у Зеленопіллі. У Нацполіції зазначили, що під час обстрілу четверо дітей разом з вихователями сховалися в підвалі. Після припинення ворожого вогню батьки забрали дітей.

Крім того, в селі Миколаївка під Волновахою снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримала мирна мешканка. Про її стан не повідомляється.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів населених пунктів на Донбасі. Порушено кримінальну справу за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: в результаті окупантів на Донбасі снаряд влучив у дитсадок (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, 17 лютого окупанти обстріляли Станицю Луганську, снаряд влучив у будівлю дитсадка, постраждали дві людини.

Зазначимо, з 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася, з цієї дати в регіоні фіксуються десятки обстрілів, в результаті яких гинуть українські військові та мирні жителі.

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