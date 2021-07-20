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Обстріли і безпілотники: бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 20 липня, збройні формування сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти запускали безпілотники і обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так. один з ворожих обстрілів був зафіксований в районі Водяного, що на Приазов'ї. Бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

При цьому неподалік від Мар'їнки російські окупанти обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки найманці чотири рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На кордоні Донецької та Луганської областей українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 липня, бойовики три рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, на цих вихідних на Донбасі зафіксовано понад 700 обстрілів. Про це повідомили в ОБСЄ.

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