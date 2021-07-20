Обстріли і безпілотники: бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"

Так. один з ворожих обстрілів був зафіксований в районі Водяного, що на Приазов'ї. Бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

При цьому неподалік від Мар'їнки російські окупанти обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки найманці чотири рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На кордоні Донецької та Луганської областей українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.