Через обстріли в Харкові загорівся ринок. Пожежу гасили кілька годин

В результаті обстрілів Київського району Харкова 20 травня загорівся ринок. Пожежу гасили чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора були зафіксовані пожежі, викликані обстрілами, в Чугуївському, Харківському, Лозівському, Богодухівському районах області, а також Київському районі Харкова. Зокрема, вчора о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі.

"В результаті попадання ворожого снаряда горіли торгові павільйони на площі 1000 квадратних метрів. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС і 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалося ліквідувати", - йдеться в повідомленні.