При обстрілі бойовиками Горлівки постраждали два мирних жителя

Бойовики на Донбасі обстріляли житлові райони Горлівки, в результаті обстрілів поранення отримали жінка та дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В щоденному звіті ОБСЄ від 30 травня команда Місії констатувала факт обстрілу житлового будинку в місті Горлівка, що на непідконтрольній уряду України території. Спостерігачі бачили осколкові пошкодження і сліди горіння на зовнішній північної стіни одноповерхового будинку, а також одне розбите, а інше затягнуте пластиковою плівкою вікно без віконної рами.

Крім того, у вітальні зсередини приміщення навколо тієї ж віконної рами були осколкові ушкодження, а саме вікно забите дерев'яними дошками. У той же час, представники СММ ОБСЄ зафіксували осколкові пошкодження на дерев'яній дверній рамі, і на фільонках дверей. У спальні члени патруля Місії бачили також тріщини та пробоїни в нижній частині фільонок дверей. За їхньою оцінкою, пошкодження були викликані вибухом снаряда по озброєнню випущеного з північного напрямку.

Під час перебування в даному будинку спостерігачі бачили жінку (30 років) і дівчинку (5 років) з порізом над лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся родина була вдома, коли ззовні прогримів вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка в результаті обстрілу отримав поранення голови, плеча і руки і її в той же вечір доставили в лікарню в місті Горлівка. Крім того, жінка зазначила, що її дочка випадково порезалась трісками скла з дверей вітальні, її доставили в лікарню на наступний вечір.

Нагадаємо, на Донбасі за станом на 12:00 сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових сім разів.