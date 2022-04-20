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Через обстріл в Миколаєві загорілася стоматологія. У Баштанці зруйнована лікарня

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Миколаївська область, Середа 20 квітня 2022 12:21
Через обстріл в Миколаєві загорілася стоматологія. У Баштанці зруйнована лікарня Фото: наслідки обстрілу Баштанки (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті нічних обстрілів Миколаєва загорілася будівля приватної стоматології. А у Баштанці повністю зруйнована місцева лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевого управління ДСНС.

Повідомляється, що в результаті нічного обстрілу в Заводському районі Миколаїва загорівся дах приватної стоматології. Вогонь охопив покрівлю на площі 50 квадратних метрів, його оперативно загасили.

Крім того, в результаті обстрілів у Баштанці частково зруйновано будівлю лікарні. Аварійно-рятувальні роботи не проводилися, місце обстежили із залученням пожежно-рятувальної частини управління ДСНС в Миколаївській області.

Фото: наслідки обстрілів Миколаївської області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 20 квітня в Миколаєві прогриміли кілька вибухів, місцевих жителів просили не залишати укриття.

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