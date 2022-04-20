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У Миколаєві знову вибухи. Мер просить городян залишатися в укриттях

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Миколаїв, Середа 20 квітня 2022 02:22
У Миколаєві знову вибухи. Мер просить городян залишатися в укриттях Фото: мешканців Миколаєва через вибухи просять залишатися в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунали кілька вибухів вночі 20 квітня, після минулої повітряної атаки два дні тому. Мер міста Олександр Сєнкевич просить жителів не покидати укриття й не підходити до вікон, дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови в Telegram.

"Знову вибухи у Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві о 23:00. Відбій дали тільки зараз - близько 02:15.

Нагадаємо, перед цим в Миколаєві через нічні обстріли 18 квітня російських військ була пошкоджена електроопора, в результаті ворожої атаки були поранені дві людини.

Перед цим, 15 квітня, в результаті численних обстрілів Миколаєва загинули дві людини, і ще кілька отримали поранення.

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