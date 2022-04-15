Кількість жертв обстрілу Харкова зросло, - Терехов

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Наразі, як відомо, внаслідок обстрілу загинули чотири людини, є багато поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Харкова Ігора Терехова.

"Попадання було у клініку та житловий район. На зараз у нас чотири людини загинули, багато поранених. Працюють рятувальники, швидка допомога. Ні на хвилину не припиняються обстріли ", - заявив мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли район Харківського тракторного заводу.

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