Обстріл українського Нью-Йорка кваліфіковано як порушення законів війни

За фактом обстрілу українського селища Нью-Йорк у Донецькій області відкрито кримінальну справу. Прокуратура кваліфікувала інцидент як порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.
Повідомляється, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
В результаті обстрілу пошкоджено житлові та господарські будівлі двох приватних будинків по вулиці Квітковій. Ніхто з жителів не постраждав.
"Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до скоєння злочину. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, селище Нью-Йорк - це колишнє Новгородське, знаходиться біля окупованої Горлівки Донецької області.