RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл українського Нью-Йорка кваліфіковано як порушення законів війни

Автор: РБК-Україна

За фактом обстрілу українського селища Нью-Йорк у Донецькій області відкрито кримінальну справу. Прокуратура кваліфікувала інцидент як порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Повідомляється, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

В результаті обстрілу пошкоджено житлові та господарські будівлі двох приватних будинків по вулиці Квітковій. Ніхто з жителів не постраждав.

"Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до скоєння злочину. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, селище Нью-Йорк - це колишнє Новгородське, знаходиться біля окупованої Горлівки Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасобстрелвойна