ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку: зруйновані будинки мирних жителів

Новость на русском →
Донбас, Субота 20 листопада 2021 22:15
Бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку: зруйновані будинки мирних жителів Фото: бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 19 листопада проросійські бойовики обстріляли з гранатометів і мінометів селища Катеринівка і Новозванівка в Луганській області. Зруйновані житлові будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріл населеного пункту Катеринівка стався з 12:30 до 12:45. Бойовики застосували станковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Вогонь вівся з боку селища Молодіжний.

Всього було зроблено 4 постріли. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські приміщення та прилеглу територію.

Цього ж дня, в період з 22:25 до 22:45, проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новозванівка. Противник застосував міномети калібру 120 мм.

Вогонь вівся з боку тимчасово окупованого населеного пункту Калинове. Зафіксовано попадання 5 мін. в результаті обстрілу пошкоджено два житлових будинки та господарські будівлі.

Факти обстрілів задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.

Фото: бойовики обстріляли Катеринівку і Новозванівку (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики 17 разів порушили "тишу". Загинув український військовий.

Зазначимо, раніше на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський через кульове поранення. Йому було 33 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи