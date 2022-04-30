Обстріл Миколаївської області: за добу поранення отримали п'ятеро людей

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

За її словами, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 118 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, нещодавно російська армія атакувала місто Миколаїв. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч".

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