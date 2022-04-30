RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Миколаївської області: за добу поранення отримали п'ятеро людей

Фото: в Миколаївській області за добу 5 поранених (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали п'ятеро людей. Всіх їх госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

За її словами, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 118 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, нещодавно російська армія атакувала місто Миколаїв. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВійна Росії проти України