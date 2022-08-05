Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла вдвічі

Кількість поранених в результаті обстрілу Миколаєва днем, 5 серпня, збільшилася до 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.

"На зараз відомо вже про 22 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви", - розповіла вона.

За її словами, за попередньою інформацією, поранення він отримав в наслідок розриву касетних боєприпасів.

"Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - додала Замазєєва.