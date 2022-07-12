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Обстріл Миколаєва. Кількість поранених зросла втричі

Фото: Миколаїв вранці 12 липня піддався масованому обстрілу (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей. Ракети влучили в житлові будинки та лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Як повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, по Миколаєву окупанти застосували касетні боєприпаси і "Торнадо-С".

"Зруйновані ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки. 12 осіб травмовано... Невідворотне покарання чекає кожного путінського вбивцю. Незалежно від того, чи віддавав він накази або виконував їх", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 12 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

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