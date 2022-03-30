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Обстріл Ніжина окупантами: є загиблий, ще шестеро постраждалі, серед яких - дитина

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Ніжин, Середа 30 березня 2022 13:40
Обстріл Ніжина окупантами: є загиблий, ще шестеро постраждалі, серед яких - дитина Фото: внаслідок обстрілу Ніжина загинула людина, а ще шестеро поранені (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими військами міста Ніжин Чернігівської області загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення, з них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Кодола у Facebook.

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина, на жаль, померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав Кодола.

Він також додав, що за межами міста є пошкодження мережі електроживлення, дві вулиці залишаються без світла.

Нагадаємо, сьогодні голова Чернігівської ОДА розповів, як російські війська продемонстрували "зменшення активності" на Чернігівському напрямку.

Зокрема, ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

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