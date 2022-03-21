RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл "Хімпрому" в Сумах: рятувальники намагаються осадити аміачну хмару

Фото: у Сумах окупанти обстріляли "Сумихімпром" (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 21 березня, в Сумах близько 03:55 російські окупанти обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого був пошкоджено 1 резервуар з аміаком. Зараз рятувальники намагаються осадити аміачну хмару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. За словами рятувальників, загрози для населення міста немає. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький зазначив, що о 7:15 витік аміаку локалізували.

У Сумах російські військові обстріляли "Сумихімпром" (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, відразу після витоку аміаку рятувальники заявили, що зона ураження становить 2,5 кілометра, і напрямок вітру тоді був у бік села Новоселиця. При цьому жителям Сум, за їхніми словами, нічого не загрожує.

Українцям також розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку.

Ми також писали про те, що в Чернігові російські військові розстріляли машину, яка розвозила воду. Ворожий снаряд потрапив під авто. В результаті обстрілу загинули дві людини і ще кілька отримали травми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСуми