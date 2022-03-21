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Витік аміаку на "Хімпромі": для Сум загрози немає, проте існує для села Новоселиця

Новость на русском →
Суми, Понеділок 21 березня 2022 05:36
Витік аміаку на "Хімпромі": для Сум загрози немає, проте існує для села Новоселиця Фото: на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку (sumykhimprom.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Зона ураження після витоки аміаку на підприємстві "Сумихімпром" зараз становить близько 2,5 кілометрів, і напрямок вітру у цей час - у бік села Новоселиця. Загрози для міста Суми нині немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

На місці події працюють аварійники підприємства, а також рятувальники ДСНС.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - йдеться в повідомленні.

Правила поведінки в умовах витоку аміаку

На Facebook-сторінці Верховної Ради розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку - дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Витік аміаку на &quot;Хімпромі&quot;: для Сум загрози немає, проте існує для села Новоселиця

Правила поведінки при витоку аміаку - як захиститися (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

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