Обстріл Донецької області: окупанти за добу вбили сімох цивільних

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу через обстріли ворога загинули 7 мирних жителів, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 2 в Красногорівці, 1 в Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 в Закотному, 1 в Гірнику і 1 в Островському. Ще 14 осіб отримали поранення", - повідомив він.

Крім того, в Костянтинівці помер чоловік, якого госпіталізували з пораненнями з Луганської області.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 620 мирних жителів, ще 1586 - були поранені. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.