Що чекає на Донбас цієї зими: прогноз мера Краматорська

Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, в яких умовах належить жити 68 тисячам, які залишилися в місті взимку. З аналогічною ситуацією зіткнуться мешканці всіх міст Донецької та Луганської області, якщо ухвалять рішення залишитися та не евакуюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його роз'яснення у Facebook .

Він передусім нагадав про відсутність газу (а власне й опалення). Взимку також не буде води (без опалення у багатоповерхівках перестане працювати і каналізація), потужностей електромереж за відсутності опалення явно не вистачить, щоб обігрітися від електроприладів.

"На мить забувши про ракетні удари по місту, про близькість боїв і наступ хочу звернути увагу на побут. На побут краматорчанина, який очікується цієї зими. Це буде однозначно найскладніша зима для нас. Літня романтика закінчиться з першими холодами. Планувати, як пережити зиму, треба вже зараз", - написав він.

Який вихід?

За словами Гончаренка, що стосується багатоповерхового сектору, то дво-, трикімнатні квартири мають перетворитися на однокімнатні.

"Живемо в одній і тримаємо тепло від обігрівача (ні про які буржуйки у квартирах мови бути не може). Кооперуємося з друзями, колегами чи сусідами. 1-2,-3 особи і живемо в одній кімнаті. Води не буде в будинку, але ми вже зараз працюємо над встановленням гусей у дворах (плануємо 200шт). Думайте у що набирати і хто вам допоможе принести - ліфти не працюватимуть”, - попередив мер.

Що стосується приватного сектору, то, за словами мера Краматорська, вже зараз потрібно утеплити труби водопостачання на вході в будинок і зробити запас дров.

"Твердопаливні котли, вугілля, пелети - запасаємося. Підготуйте каміни, згадуйте про печі і все, що безпечно гріє будинок. Говоріть із сусідами - діємо за принципом багатоповерхівок і заселяємося групами до будинків. Живемо в тій кімнаті, де є тепло та вода", - порадив він.

Водночас Гонаренко зазначив, що кожен вирішує сам - виїжджати в інші регіони чи ні.

"Якщо залишаєтесь з різних причин у місті - тверезо усвідомлюйте, в яких умовах ми з вами знаходитимемося цієї зими", - резюмував мер.