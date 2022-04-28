RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл лікарні в Сєвєродонецьку: медзаклад залишився без води і світла

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

В Сєвєродонецьку Луганської області лікарня залишилася без світла і води через обстріл окупантів. Це один із двох функціонуючих медзакладів регіону, де надається допомога постраждалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"На Луганщині залишилися усього дві лікарні, де надається допомога постраждалому населенню, - в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Як бачите, можливості однієї з них російська армія дещо обмежила. Руйнувань різного значення зазнали три поверхи. На одному з них сталося пряме влучання снаряду в палату. Жінка, яка там знаходилася, загинула на місці. До речі, її було госпіталізовано на минулому тижні з осколковими пораненням ніг", - написав Гайдай.

За його словами, також на території медзакладу пошкоджено котельню та складські приміщення. Після обстрілів в лікарні зникли світло і вода.

Однак, лікарі продовжують надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, що обстріл лікарні окупантами в Сєвєродонецьку стався 27 квітня.

Додамо, протягом вчорашнього дня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькВійна Росії проти України