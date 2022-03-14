Обстріл бази поблизу Львова говорить про небезпеку поставок зброї Україні, - МЗС Угорщини

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував обстріл російськими окупантами Яворівського полігону поблизу Львова. Він вважає, що такі дії РФ підтверджують небезпеку поставок зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського міністра в Facebook .

На його думку, Росія атакувала полігон, що розташований неподалік від кордону з Польщею, тому що думала, що на Яворівській базі знаходиться іноземна зброя.

Глава МЗС додав, що влада Угорщини не змінюватиме свого рішення щодо поставок зброї Україні, а також не посилатиме солдатів.

"Уряд прийняв чіткі рішення: ми не будемо посилати ні солдатів, ні зброї, і не дозволимо ввозити через нас в Україну смертоносну зброю... Заборона на передачу зброї - це загроза безпеці. Ми прийняли чітке рішення і залишаємося при своєму рішенні: Угорщина не повинна втягуватися у війну!"- написав міністр.