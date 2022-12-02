RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обыски в УПЦ МП. СБУ нашла "методички" Кремля и учение о сатанизме

Фото: в храмах Московского патриархата было обнаружено немало пророссийской пропагандистской литературы (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и изъяла значительное количество пропагандистской литературы Кремля, книги о сатанизме и нацистскую символику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В сообщении СБУ отмечается, что мероприятия по безопасности проводились в епархиях УПЦ МП, расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях. На территории религиозных общин были обнаружены склады с прокремлевской пропагандистской литературой, "методичками" из Москвы, книгами о "сатанизме" и молитвенники за московского патриарха Кирилла.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья, по сообщению СБУ, хранилась символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков. Также там были найдены пропагандистские книги российских авторов, призывающие присоединяться к рядам оккупантов и прославляющие российскую агрессию.

На территории Ровенско-Острожской епархии в городе Ровно сотрудники Службы безопасности обнаружили спрятанные белорусские деньги наличными и брошюры белорусских и российских авторов с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославлению "русской земли" и "русских солдат".

Во время контрразведывательных мероприятий в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах в Житомирской области были обнаружены лица, которые находятся на связи с гражданами Российской Федерации. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. "Гости" размещались на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

"В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении Службы безопасности.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

СНБО также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП