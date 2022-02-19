Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)
Журналіст Юрій Бутусов влаштував бійку з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем у прямому ефірі.
Бійка сталася на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 18 лютого.
Як видно на відео, під час виступу парламентаря журналіст підійшов до нього і вдарив в обличчя.
Від удару Шуфрич звалився зі стільця. Однак піднявся і дав здачі.
У ситуацію довелося втрутитися гостям студії, які ледве розняли забіяк.
Після бійки Бутусов сказав, що "у нас тут є два російських клоуна в студії, які будуть тут зображувати балаган і просувати російські наративи", маючи на увазі Шуфрича і Мураєва.
Нестор Шустер після бійки (скріншот)
Ці слова, судячи з усього, образили Шуфрича і він покинув студію.
Правда, пізніше нардеп повернувся в ефір. Шустер приніс вибачення йому за те, що сталося.
"Підійти зі спини вдарити і дряпатися, як дівчисько, - це все, на що ці горе-агітатори здатні", - обійнявши ведучого, сказав Шуфрич.
Бутусов спробував жорстко (знову з кулаками) відповісти парламентарію, коли той сідав на своє місце, але гості студії розборонили їх.