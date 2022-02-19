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Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)

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Субота 19 лютого 2022 00:05
Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео) Бутусов влаштував бійку з Шуфричем (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Журналіст Юрій Бутусов влаштував бійку з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем у прямому ефірі.

Бійка сталася на "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 18 лютого.

Як видно на відео, під час виступу парламентаря журналіст підійшов до нього і вдарив в обличчя.

Від удару Шуфрич звалився зі стільця. Однак піднявся і дав здачі.

У ситуацію довелося втрутитися гостям студії, які ледве розняли забіяк.

Після бійки Бутусов сказав, що "у нас тут є два російських клоуна в студії, які будуть тут зображувати балаган і просувати російські наративи", маючи на увазі Шуфрича і Мураєва.

Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)

Нестор Шустер після бійки (скріншот)

Ці слова, судячи з усього, образили Шуфрича і він покинув студію.

Правда, пізніше нардеп повернувся в ефір. Шустер приніс вибачення йому за те, що сталося.

"Підійти зі спини вдарити і дряпатися, як дівчисько, - це все, на що ці горе-агітатори здатні", - обійнявши ведучого, сказав Шуфрич.

Бутусов спробував жорстко (знову з кулаками) відповісти парламентарію, коли той сідав на своє місце, але гості студії розборонили їх.

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Нестор Шуфрич
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