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Обыски, мобилизация и не только. В Запорожской ОВА рассказали, что происходит в оккупации

Архивное фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

После фейковых "выборов" на оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают проводить незаконную мобилизацию, прослушивают разговоры местных жителей и устраивают обыски в Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, Россия продолжает работать над мобилизацией мужчин на временно оккупированной территории. Сначала всех, кто вынужден получать вражеский паспорт, заставили идти в "военкомат". 

"Теперь сверяют данные и планируют подворовые обходы для формирования резерва на передовую", - сказал он.

Федоров рассказал, что оккупанты в Мелитополе ищут людей, которые сотрудничают с Силами обороны Украины. Также они изымают из употребления украинские книги. Кроме этого россияне увеличили количество оборудования для мониторинга частных разговоров местных жителей.

"Ведется прослушивание на улицах, на остановках, в учреждениях, ведется прослушивание телефонных звонков в автоматическом режиме и по ключевым словам", - добавил глава области.

Ситуация на оккупированных территориях

Недавно сообщалось, что Россия привлекала тысячи росгвардейцев на временно оккупированные территории во избежание дестабилизации во время псевдовыборов.

Также на временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг среди украинцев на войну против их страны.

Кроме того, россияне свозят подростков с временно оккупированной территории на смену "Юнтеху". Во время этого мероприятия их будут учить руководить дронами.

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Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в УкраинеМобилизация в России