Закон про столицю від влади - узаконення тиску на місцеве самоврядування, - експерт

Новий закон про столицю, який влада просуває через парламент, має на меті послабити позиції мера Києва та лідера "УДАРу" Віталія Кличка. Але ухвалення цього закону стане небезпечним прецедентом для всього місцевого самоврядування.

Він підкреслює, що бажання влади взяти під контроль місцеве самоврядування в столиці має на меті не лише концентрацію влади і потоків в одних руках, але й послабити будь-яку можливу політичну альтернативу.

"Йдеться про небезпечний прецедент: узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу. І хоч закон стосується лише Києва, влада таким чином надсилає такий собі сигнал всім міським, селищним і сільським головам: "Будете опиратися - ми знайдемо способи, якими ваші повноваження будуть множитися на нуль призначеними керівниками з центру". Сьогодні влада, борючись зі своїм політичним конкурентом Кличком, намагається протягнути закон про столицю. Але, якщо завтра раптом перестануть бути лояльними або заявлять про свої політичні амбіції міські голови інших міст, то монобільшість почне переглядати законодавство про місцеве самоврядування? А мешканці громад опиняться у ролі звичайних заручників", - наголошує експерт.

Черненко вважає, що проект нового закону про столицю містить низку антиконституційних норм і таких, які можуть нанести шкоду громаді Києва.

"Окрім відвертих антиконституційних норм, законопроєкт про столицю, який зараз намагається пропхнути влада, містить достатньо інших суперечливих та руйнівних для столиці норм. Показовою в проєкті закону є норма, яка позбавляє міського голову права голосу на засіданні міської ради. В Києві буде єдиний в Україні міський голова, який не матиме права голосу. Це не лише суперечить принципам самоврядування, а є дріб’язковим інфантильним бажанням знецінити свого політичного конкурента", - зазначає експерт.

Він впевнений, що такий закон не можна ухвалювати, попередньо не отримавши рішення Венеціанської комісії. І взагалі вважає "ненормальною" ситуацію, коли закони пишуться "в логіці політичного протистояння, проти конкретного прізвища".

"Не можна ухвалювати рішення по Києву, керуючись логікою війни. Київ і його жителі потребують рішень, що базуються на логіці розвитку. Рішення щодо організації влади у столиці мають бути добре продуманими та чітко вкладатися в загальну стратегію реформи децентралізації у країні", - наголошує експерт.