Громадський транспорт у Києві запустять вже сьогодні

У Києві вже сьогодні в рамках послаблення карантину відновлять у звичайному режимі весь громадський транспорт. Транспорт вийде на маршрути вже о 12 годині.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мондриївського, сьогодні відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому встановили, що Київ відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я для переходу до наступного етапу послаблення карантину, адже має показник інцидентності 11,7 на 100 тис. осіб (норма - 12).

При цьому глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу заявив, що станом на сьогодні показник інцидентності Києва знаходиться на рівні 15, тому столиця не може переходити на наступний етап послаблення обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві обмежать дозволену кількість пасажирів у громадському транспорті. У КМДА розглядали декілька варіантів обмеження кількості посадкових місць.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко звертався до уряду з проханням дозволити столиці перейти до наступного етапу послаблення карантину з 23 травня. Кличко наголошував, що Київ не відповідає лише одній вимозі.