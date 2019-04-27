У Києві продовжать роботу громадського транспорту в пасхальну ніч

У Києві на Великдень весь міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на одну годину раніше.

Крім того, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з 27 квітня на 28 квітня на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше. Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метро.

Також планується збільшити кількість транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь. А у самих місць богослужінь під час святкування Великодня ввести додаткові зупинки. Зокрема, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, всього ж буде працювати 2265 одиниць транспорту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі останній поїзд з центральних станцій метро вирушить близько 1:15. На усіх станціях додаткова година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході і у залі станції.

РБК-Україна писало, що погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, однак у деяких областях дощитиме. Зокрема у Київській області очікується волога хмарність.