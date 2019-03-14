Громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу

Змінять маршрути тролейбуси №№ 22, 27, 42

Из-за ремонта Шулявского путепровода с 16 марта 2019 года вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод). В то же время движение организуют:

троллейбусов маршрута № 21К "Ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод";

троллейбусов маршрута № 22К "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") – Индустриальный путепровод";

троллейбусов маршрута № 27К "ж/д. ст. "Киев – Волынский" – Индустриальный путепровод";

троллейбусов маршрута № 27А "Ст. м. "Почайна" – вул. Дегтяревская";

троллейбусов маршрута № 30К "ул. Милославская – ул. Дегтяревская";

троллейбусов маршрута № 42Д "Ст. м. "Лыбидская" – зал. ст. "Киев –Волынский";

автобусов маршрута № 27ТР "ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод";

троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Юрия Ильенко – ст. м. "Лукьяновская" – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее к ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 2 "Улица Булгакова – улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко трассе: от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – по ул. Николая Василенко ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.

Фото: схемы временных маршрутов (kyivcity.gov.ua)

Также сообщается, что пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе. Пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.