Громадський транспорт за рік подорожчав на 8%: у яких містах платять більше

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні у 2020 році. Проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Водночас, бензин А-95 подешевшав за рік на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду в Києві - 8,0 гривень за квиток. Далі йдуть Львівська (7,0 гривень) та Донецька області (6,8 гривень).

Найнижча вартість проїзду в Черкаській (3,0 гривень) та Херсонській областях (2,5 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Нагадаємо, за даними Держстату, проїзд у міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 гривень.