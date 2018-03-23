Громадська рада підтримала більшість ініціатив керівництва ДФС

Стратегічний план Державної фіскальної служби до 2020 року також був підтриманий

Громадська рада при Державній фіскальній службі (ДФС) підтримала більшість ініціатив і стратегічний план Державної фіскальної служби до 2020 року. Про це заявив глава ради Дмитро Олексієнко, передають ЗМІ.

"ДФС сформувала своє стратегічне бачення і стратегічний план реформування служби. На засіданні Громадської ради керівник ДФС Мирослав Продан представив розвиток ключових напрямів - те, як вони це бачать, і куди будуть рухатися в бік реформування. Потенціал для зростання надходжень до бюджету - це боротьба з контрабандою та боротьба з офшорами. ДФС рухається в цьому напрямку, і ми це підтримуємо", - зазначив Олексієнко.

Він підкреслив, що перед ДФС в 2017 році було багато масштабних викликів – запуск автоматичної системи по роботі з ризиковими податковими накладними, вірус Petya.

"Але варто відзначити, що фіскальна служба з гідністю з ними впоралася. Чудово показав себе автоматичне відшкодування ПДВ. Проблем у бізнесу з ПДВ на даний момент практично немає. За підсумками 2017 р. підприємствам відшкодовано 120,1 млрд грн ПДВ", - розповів Олексієнко.

Олексієнко підкреслив, що бізнес підтримав відмову ДФС від ініціатив щодо так званого "інституційного реформування", яким передбачалося створення двох юридичних осіб.

"Це була б катастрофа. Люди, які готували таку абсурдну "реформу", не розуміють податкових процесів. ДФС з цього питання вдалося відстояти свою позицію. При цьому бізнес і ДФС об'єдналися в вирішенні цього питання – на всіх рівнях ми ініціювали відмову від цієї псевдореформи", - говорить Олексієнко.

Серед досягнень ДФС експерти виділяють значне скорочення боргу перед бізнесом по переплаті податку на прибуток, ефективний діалог з підприємцями, а також - розвиток електронного кабінету платника податків і електронних сервісів в цілому.

Керівник громадської організації "Всеукраїнське ядерне товариство" Тетяна Потопальська оцінює роботу електронного кабінету "на відмінно". "Цей сервіс спростив багато бюрократичних аспекти і поліпшив якість сервісу ДФС в цілому", - уточнює вона.

Голова громадської організації "Всеукраїнський митний форум" Галина Вдовіна підтримує ініціативу голови ДФС з технічного переоснащення митниці та пропускних пунктів. "Ідея зі сканерами дуже своєчасна і актуальна", - зазначає вона.

А керівник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Дмитро Юровський бачить головний успіх ДФС у виконанні плану з наповнення державного бюджету: у 2017 році до державної скарбниці перераховано 961 млрд грн, що на 26,7% більше, ніж в 2016-м.

"Насправді це дивно, оскільки доведений до виконання план +25% спочатку здавався дуже великим і нереальним. При номінальному економічному зростанні в 2017 році близько 3% і рівні інфляції 14%, при практичній відсутності девальвації було досить важко виконати його, але ДФС з цим відмінно впоралася", - резюмує він.