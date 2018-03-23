Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Громадська рада підтримала більшість ініціатив керівництва ДФС

НовиниПолітика    23.03.2018 - 14:02
Фото: ДФС (facebook.com-SFSofUkne)
Фото: ДФС (facebook.com-SFSofUkne)

Стратегічний план Державної фіскальної служби до 2020 року також був підтриманий

Громадська рада при Державній фіскальній службі (ДФС) підтримала більшість ініціатив і стратегічний план Державної фіскальної служби до 2020 року. Про це заявив глава ради Дмитро Олексієнко, передають ЗМІ.

"ДФС сформувала своє стратегічне бачення і стратегічний план реформування служби. На засіданні Громадської ради керівник ДФС Мирослав Продан представив розвиток ключових напрямів - те, як вони це бачать, і куди будуть рухатися в бік реформування. Потенціал для зростання надходжень до бюджету - це боротьба з контрабандою та боротьба з офшорами. ДФС рухається в цьому напрямку, і ми це підтримуємо", - зазначив Олексієнко.

Він підкреслив, що перед ДФС в 2017 році було багато масштабних викликів – запуск автоматичної системи по роботі з ризиковими податковими накладними, вірус Petya.

"Але варто відзначити, що фіскальна служба з гідністю з ними впоралася. Чудово показав себе автоматичне відшкодування ПДВ. Проблем у бізнесу з ПДВ на даний момент практично немає. За підсумками 2017 р. підприємствам відшкодовано 120,1 млрд грн ПДВ", - розповів Олексієнко.

Олексієнко підкреслив, що бізнес підтримав відмову ДФС від ініціатив щодо так званого "інституційного реформування", яким передбачалося створення двох юридичних осіб.

"Це була б катастрофа. Люди, які готували таку абсурдну "реформу", не розуміють податкових процесів. ДФС з цього питання вдалося відстояти свою позицію. При цьому бізнес і ДФС об'єдналися в вирішенні цього питання – на всіх рівнях ми ініціювали відмову від цієї псевдореформи", - говорить Олексієнко.

Серед досягнень ДФС експерти виділяють значне скорочення боргу перед бізнесом по переплаті податку на прибуток, ефективний діалог з підприємцями, а також - розвиток електронного кабінету платника податків і електронних сервісів в цілому.

Керівник громадської організації "Всеукраїнське ядерне товариство" Тетяна Потопальська оцінює роботу електронного кабінету "на відмінно". "Цей сервіс спростив багато бюрократичних аспекти і поліпшив якість сервісу ДФС в цілому", - уточнює вона.

Голова громадської організації "Всеукраїнський митний форум" Галина Вдовіна підтримує ініціативу голови ДФС з технічного переоснащення митниці та пропускних пунктів. "Ідея зі сканерами дуже своєчасна і актуальна", - зазначає вона.

А керівник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Дмитро Юровський бачить головний успіх ДФС у виконанні плану з наповнення державного бюджету: у 2017 році до державної скарбниці перераховано 961 млрд грн, що на 26,7% більше, ніж в 2016-м.

"Насправді це дивно, оскільки доведений до виконання план +25% спочатку здавався дуже великим і нереальним. При номінальному економічному зростанні в 2017 році близько 3% і рівні інфляції 14%, при практичній відсутності девальвації було досить важко виконати його, але ДФС з цим відмінно впоралася", - резюмує він.

 

ГФС попереджає про поширення вірусу через електронні листи нібито від фіскальної служби
Теги: ДФС
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top