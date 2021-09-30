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У громадському транспорті Львівської області проводитимуть рейди та штрафуватимуть пасажирів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівській області в громадському транспорті проводитимуть рейди з дотримання протиепідемічних заходів. Водіям і пасажирам, які порушили умови карантину, загрожують штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Varta1.

"Підприємства у сфері пасажирських перевезень зобов'язані дотримуватися вимог головного санітарного лікаря, в тому числі проводити ранковий скринінг працівників і не допускати до роботи тих, у кого температура 37 градусів і вище", - цитує видання главу управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА Степана Рудницького.

Він нагадав, що на території області з 21 вересня встановлено "жовтий" рівень карантину. Водії і пасажири повинні дотримуватися масочний режим. "Категорично заборонено перевозити пасажирів без масок. Після кожного рейсу здійснювати вологе прибирання транспортних засобів з використанням антибактеріальних засобів", - додав Рудницький.

Начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко своєю чергою зазначив, що за недотримання правил карантину перевізникам і пасажирам загрожує адміністративна відповідальність.

"Якщо водій проігнорував вимоги в період дії карантину, то його мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень", - уточнив він.

При цьому Пилипенко додав, що пасажирам без маски також загрожує адміністративна відповідальність. "Сума штрафу від 510 гривень", - сказав він.

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