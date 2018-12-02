Громадська наглядова комісія РФ відвідала захоплених українських моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Денісова завтра проведе переговори з Москальковою про надання можливості відвідати моряків

Члени московської Громадської спостережної комісії (ГНК) відвідали захоплених РФ українських моряків. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає РБК-Україна.

За словами Денісової, а РФ заявили, що умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їх боку немає".

"Тільки що отримала офіційну інформацію від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Вона повідомила, що члени московської Громадської спостережної комісії відвідали 21 українського моряка, який утримується в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їх боку немає", - написала Денісова на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, члени ГНК відвідали трьох українських моряків, які утримується в медичному підрозділі "Матроської тиші". Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москві, а також Москалькова.

Денісова має намір завтра провести переговори з Москальковою про надання можливості відвідати захоплених моряків.

Нагадаємо, "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Президент України Петро Порошенко подякував європейських союзників за позицію на захист України і засудженням РФ з-за застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки.