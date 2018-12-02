Общественная наблюдательная комиссия РФ посетила захваченных украинских моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Денисова завтра проведет переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить моряков

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили захваченных РФ украинских моряков. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина.

По словам Денисовой, а РФ заявили, что условия содержания украинских военнопленных "отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет".

"Только что получила официальную информацию от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, который содержится в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Кроме того, члены ОНК посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины". На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Москалькова.

Денисова намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить захваченных моряков.

Напомним, "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских союзников за позицию в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива.