В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на сході України

"Протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених з порушенням лінії відводу",- сказала вона

Крім того, досі існують систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дозволяє СММ ефективно виконувати свій мандат.

Як зазначила представник ОБСЄ, конкретні заходи, які могли б покращити ситуацію безпеки, узгодити не вдалося. Спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом.

Вона також підкреслила, що в роботі політичної групи вже досить давно не вдається знайти конструктивного підходу і виконати доручення ТКГ із розробки плану дій щодо виконання Мінських угод.

Відомо, що учасники гуманітарної робочої групи провели детальне обговорення питання обміну утримуваних з огляду на конфлікт осіб.

Також було розглянуте питання щодо відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області.

Зокрема, обговорення були зосереджені і на водопостачанні, пенсійних виплатах, правах власності та екології.