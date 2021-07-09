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В ОБСЄ заявили про трикратне збільшення числа порушень "режиму тиші" на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 09 липня 2021 14:49
В ОБСЄ заявили про трикратне збільшення числа порушень "режиму тиші" на Донбасі Фото: головний спостерігач СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік (osce.org)
Автор: Юлія Струк

Головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив про трикратне збільшення числа порушень "режиму тиші" на Донбасі. Також спостерігається помітне зростання використання більш смертоносних і руйнівних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, і проблеми стають все гостріше", - зазначив Чевік.

Він підкреслив, що порушення режиму припинення вогню, позбавлення, з якими стикаються мирні громадяни, і обмеження свободи пересування СММ стали більш серйозними.

"Місія відзначила трикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Бойові дії відбувалися у більшій кількості місць уздовж лінії зіткнення, і спостерігається помітне зростання використання більш смертоносних і руйнівних видів зброї, а разом з ними і більшого збитку цивільній інфраструктурі", - заявив головний спостерігач СММ ОБСЄ в Україні.

Чевік звернув увагу, що в період з 21 березня по 6 червня місія зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Він додав, що майже 75% цих втрат відбулися через міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Представник ОБСЄ заявив, що сторонам необхідно "терміново домогтися прогресу у виконанні зобов'язань, пов'язаних з протимінною діяльністю".

Головний спостерігач СММ додав, що свобода пересування цивільних як і раніше жорстко обмежується через лінію зіткнення, і закликав відкрити всі відповідні блокпости, в тому числі нові в Золотому і Щасті.

Чевік закликав сторони повернутися до конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау заявила, що протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил.

Як писало РБК-Україна, Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх сталося у Луганській області.

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