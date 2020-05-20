ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ заявили про обстріл безпілотника місії

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення за попередню добу кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Також спостерігачі заявили про обстріл безпілотника місії.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 19 травня.

Так, у Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (45), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)".

Приблизно дві третини порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже всі вибухи, зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

У Луганській області спостерігачі виявили менше порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (приблизно 30), якщо порівнювати з попередньою добою (орієнтовно 75 вибухів).

Усі порушення зафіксовано в районах на схід, південний схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Крім того, спостерігачі повідомили, що перебуваючи 18 травня приблизно за 2 км на схід від Богданівки (підконтрольна урядові, 41 км на південний захід від Донецька) "для здійснення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії над західною околицею н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), чули 8 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 3,5 км на схід".

За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку дрона, який пролітав на відстані орієнтовно 3 км на схід від цього місця. Зазначається, що патруль місії благополучно приземлив безпілотник.

Нагадаємо, 15 травня патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл поблизу окупованого населеного пункту Березівське. Спостерігачі в результаті обстрілу не постраждали.

У вівторок, 19 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння.

Автор: Надія Собенко