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Пожежі в Луганській області: у трьох районах ситуація залишається складною

Луганська область, Субота 03 жовтня 2020 22:54
Пожежі в Луганській області: у трьох районах ситуація залишається складною
Фото: ліквідація пожежі (ДСНС)
Автор: Артур Родивилов

Боротьба з пожежами в Луганській області триває. Уздовж лінії розмежування на території трьох районів поки ситуація залишається складною, оскільки там у зону ураження потрапили десятки населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Найбільш складна обстановка склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем на всіх 7 вогнищах пожеж становить понад 20 тисяч га. Авіацією протягом доби на території області скоєно 162 скидання (504 тонни води).

Пожежники продовжують гасіння вогню. Так, на околиці села Смолянинове Новоайдарського району вогнем пройдено понад 1,4 тисячі га лісових насаджень, унаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве і Пурдовка.

Там завдяки застосуванню наземних сил і авіації рятувальники не допустили поширення вогню на населені пункти. У відомстві підкреслили, що евакуація мешканців не знадобилася.

При цьому поблизу села Болотене Станично-Луганського району спостерігається спалах понад 6 га очерету і сухої рослинності. До гасіння залучили 100 осіб і 15 одиниць техніки.

Також повідомляється про чотири вогнища пожеж, які вдалося локалізувати, три з них - ввечері 3 жовтня, ще одну пожежу локалізували днем раніше.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів.

Також стало відомо, що кількість жертв сильних пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб. Рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

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