ОБСЄ зафіксувала черговий "гумконвой" Росії на Донбасі

У четвер, 14 листопада, на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Як наголошується, 89-й російський конвой прибув у пункт пропуску "Донецьк".

"14 листопада о 6:45 (за київським часом) 89-й російський конвой прибув у пункт пропуску" Донецьк ". Загалом прикордонники і митники Російської Федерації перевірили 14 транспортних засобів перед тим, як вони проїхали на територію України. Всі 14 транспортних засобів повернулися в Російську Федерацію в 13:07 14 листопада", - йдеться у звіті.

За даними місії, конвой складався з одного автомобіля супроводу і 13 цивільних вантажних автомобілів.

"З 13 вантажівок тільки на двох був напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, 25 жовтня Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з новим "гумконвоем". У МЗС закликали міжнародне співтовариство відреагувати на дії РФ.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня Україна відправила 30 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зокрема, були передані товари народного споживання.