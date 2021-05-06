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ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації в Донецькій області: 217 порушень за добу

Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу, 4 травня. При цьому, всі порушення відбулися в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 5 травня.

Крім обстрілів, в Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів у повітрі і 28 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні.

При цьому більшість таких порушень сталися в районі на північному заході від
Горлівки на території, непідконтрольний українському уряду. Там спостерігачі почули 15 вибухів і 50 пострілів і черг з пострілів.

Також порушень було чимало в районі Майорська і біля Грунтово.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики обстріляли цивільний сектор у Попасній Луганської області. В результаті розриву протитанкової ракети сталася пожежа.

Раніше повідомлялося, що в Красногорівці в Донецькій області бойовики обстріляли лікарню, де лікували COVID-хворих. В результаті помер пацієнт.

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