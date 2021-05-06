ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації в Донецькій області: 217 порушень за добу

Крім обстрілів, в Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів у повітрі і 28 вибухів невизначеного походження)", - йдеться в повідомленні.

При цьому більшість таких порушень сталися в районі на північному заході від

Горлівки на території, непідконтрольний українському уряду. Там спостерігачі почули 15 вибухів і 50 пострілів і черг з пострілів.

Також порушень було чимало в районі Майорська і біля Грунтово.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.