ОБСЄ зафіксувала вантажівки і цистерну, які виїхали з ОРДО в Росію

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували, як 26 листопада окупованої території Донецької області виїхали п'ять вантажівок і одна цистерна для хімічних рідин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, протягом приблизно годинного спостереження на прикордонному пункті пропуску поблизу н. п. Маринівка (78 км на схід від Донецька) члени патруля Місії бачили, як з України виїхали 35 автомобілів (4 з українськими номерними знаками, 20 - з російськими та 11 з табличками "ДНР"), 2 тентовані вантажівки (1 з українськими номерними знаками і 1 з табличками "ДНР"), 3 автобуси (2 з номерними знаками Російської Федерації і 1 з табличками "ДНР").

Крім того на кордоні поблизу н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) протягом приблизно 1 години, спостерігачі бачили, що з України виїхали 26 автомобілів (5 з українськими номерними знаками, 11 - з російськими та 10 з табличками "ДНР"), 3 тентовані вантажівки (1 з українськими номерними знаками і 2 з табличками"ДНР"), 1 цистерна для хімічних рідин (з табличками "ДНР") і 8 автобусів (1 з номерними знаками Російської Федерації і 7 з табличками "ДНР")

Нагадаємо, що вранці 28 листопада дві колони так званого російського "гумконвоя" пройшли через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" з 5:00 до 6 ранку. У МВС вважають, що в РФ з Донбасу щось вивозять.

Раніше СММ ОБСЄ зафіксувала, як керівництво збройних формувань демонструвало журалістам відкриття мосту в Станиці Луганській.