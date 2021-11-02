ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні дні більше тисячі порушень

Найбільше порушень режиму припинення вогню за вихідні ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області - 988. Серед них 139 вибухів - 5 розривів боєприпасів і 134 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися на ділянці розведення в районі Петровського ввечері 29 і вночі 30 жовтня - там зафіксували численні вибухи. У районі Широкиного ситуація була напруженою вночі з 29 жовтня на 30, ввечері 30 і в ніч на 31, а також вдень 31 жовтня. Також в районі шахти" Октябрская" спостерігачі зафіксували порушення ввечері 31 жовтня.

У Луганській області зафіксовано 471 порушення режиму припинення вогню. Також ОБСЄ повідомляє про 62 вибухи, серед яких 20 розривів боєприпасів і 42 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районі Станиці Луганської вдень 31 жовтня. Там чули постріли з великокаліберних кулеметів. Спостерігачі припускають, що там проходили бойові навчання. Також напруженою була ситуація на ділянці розведення в районі Золото вдень 30 жовтня. У районі Попасної чули стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та вибухи.