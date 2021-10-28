Україна в ТКГ попросила повернути трьох полонянок з ОРДЛО. Росія відмовила

На переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу українська сторона запропонувала звільнити трьох жінок, які утримуються на окупованих територіях. Раніше бойовики пропонували передати їх нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації в ТКГ.

"В ході засідання гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв'язку з конфліктом на непідконтрольній території. Однак російські представники цю ідею не підтримали", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що сепаратистські ЗМІ поширюють іншу версію обговорення цього питання. Зокрема, вони заявляють, що представники окупаційної влади на переговорах вимагали замінити українського представника в гуманітарній підгрупі, нардепа Галину Третьякову на "професійну і договороздатну особу". При цьому підкреслюється, що мається на увазі підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

І, як заявляють представники так званої "ЛНР", саме Медведчуку вони готові передати утримуваних полонянок.