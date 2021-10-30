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На Донбасі поранено 5 бійців за добу: бойовики посилили обстріли і скидали міни

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 08:09
На Донбасі поранено 5 бійців за добу: бойовики посилили обстріли і скидали міни Фото: на Донбасі 19 обстрілів за добу, 5 бійців отримали поранення (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовик на Донбасі посилили обстріли за минулу добу, 29 жовтня, в тому числі й із застосуванням озброєння, яке заборонено Мінськом. В результаті обстрілів відразу 5 військовослужбовців України отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу режим припинення вогню був порушений окупантами 19 разів, у тому числі 1 раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Зайцеве обстріляли двічі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Сарогнатівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а гранатомети різних систем і стрілецьку зброю застосовували біля Майорська і двічі біля Новотошківського.

Також в районі Новоселівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру. У напрямку Катеринівки ворог два рази відкривав вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції українських бійців поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. А в бік Мар'їнки вівся обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, окупанти кілька разів скидали міни ВОГ-17 по населеними пунктами, використовуючи безпілотники.

"Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське і двічі біля Паплополя", - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Павлополя ворог двічі здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

"В Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - додали в ООС.

В результаті ворожих дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Наразі бійці перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених - задовільний.

Нагадаємо, що прокуратура відкрила справу через обстріл Трьохізбенки. В результаті обстрілу бойовиків постраждали будинки.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув військовий внаслідок обстрілу Новотошківського. Йому було 36 років.

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