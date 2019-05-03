ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російську станцію розвідки "Кредо-М1"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на Донбасі російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані звіту СММ.

Так, станцію було зафіксовано на околиці Первомайська.

"2 травня 2019 року БПЛА малого радіуса дії зафіксував на західній околиці н.п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська) переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1", - вказано у звіті.

Так, міжнародна спільнота InformNapalm зазначає, що раніше вже повідомлялося про використання російської станції ПСНР-8 "Кредо-М1" на окупованих територіях України. Зокрема, тричі цю станцію було зафіксовано на окупованій території Донецької області. Влітку 2015 року її було виявлено в арсеналі бандформування "Хан" "ДНР". У жовтні 2016 року станцію зафіксували на озброєнні бандформування "ДРГ Патріот", яке комплектується російськими найманцями та кадровими російськими військовослужбовцями. Наприкінці жовтня 2016 року станцію зафіксували в окупованій Оленівці.

Крім того, використання станції розвідки двічі вдалося зафіксувати і на окупованій території Луганської області. У 2015 році артилерійські підрозділи російських окупаційних військ в Луганській області використовували цю станцію. Вказано, що у березні 2016 року було знайдено докази, що російська станція ПСНР-8 є на озброєнні т. зв. "10-ї артилерійської бригади" "ЛНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ проводить тестування системи орбітального придушення "Тирада-2" на окупованому Донбасі.

РБК-Україна також писало, що російські окупаційні війська істотно підвищили інтенсивність ведення розвідки позицій Об'єднаних сил, використовуючи модернізовані зразки безпілотників, завезених з території РФ.