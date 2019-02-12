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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський комплекс радіорозвідки "Торн"


Комплекс зафіксував безпілотник СММ ОБСЄ

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки "Торн" на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Как сообщается, 10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке (Донецкая область, - ред.).

Отметим, "Торн" проходит сейчас испытания в ВС РФ. В Украину не поставлялась.

Ранее РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ констатировала за прошедшие сутки резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - примерно 430 взрывов. 

По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Россия в течение четырех лет нарушает минские соглашения.

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