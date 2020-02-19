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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 2000 вибухів

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СММ уточнює стан ситуації з безпекою в районі Золотого

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 2300 вибухів на Донбасі, де напередодні стався наступ бойовиків. Про це повідомила прес-служба місії.

Як йдеться у звіті, вранці 18 лютого з 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі Золотого, спостереження на передових патрульних базах в Кадіївці і Попасній, а також моніторингу за допомогою камер відеоспостереження СММ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, понад 2 300 вибухів. О 12:00 команда місії направила в зазначений район безпілотник.

"В даний час здійснюється аналіз матеріалів фото - і відеофіксації безпілотника", - відзначили в прес-службі.

СММ уточнює стан ситуації з безпекою в цьому районі.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення.

Пізніше дії бойовиків засудили США, ЄС і ряд інших країн. Європейський союз закликав Російську Федерацію вплинути на підконтрольні збройні формування на Донбасі.

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