ОБСЄ зафіксувала понад 230 порушень перемир’я за добу на Донбасі

Фото: Донбас (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулої доби зафіксувала 234 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. З них - 232 відбулися в Донецькій області.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні.

Зокрема 68 вибухів невизначеного походження, із яких 162 сталися в районах на північний захід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км південь від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала два порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на захід від н. п. Зимогір’я (непідконтрольний урядові, 27 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, за добу 17 грудня ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі. Більшість з них також у Донецькій області.

Крім того, повідомлялось, що в п'ятницю, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.